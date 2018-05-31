Тренер «Манчестер Юнайтед» просматривал двух игроков сборной России

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересовался игрой двух футболистов сборной России, сообщает ТАСС.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, португальский специалист, который присутствовал на контрольном матче между россиянами и командой Австрии, просматривал полузащитника ЦСКА Александра Головина и нападающего «Краснодара» Федора Смолова».

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Матч Австрия — Россия завершился поражением россиян со счетом 0:1. Головин и Смолов результативными действиями не отметились.

Кроме того, сообщается, что Моуринью просматривал нападающего «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Австрии Марко Арнаутовича.

Ранее сообщалось, что Арнаутович близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»..