Волонтерам и персоналу ЧМ-2018 сделали прививки от инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сделанных прививках от ряда инфекций волонтерам, персоналу и работникам транспорта, которые будут работать на чемпионате мира по футболу — 2018.

«Мы этому уделяем большое внимание, потому что в настоящий момент Южное полушарие — это зона, где грипп в стадии своего подъема. И болельщики, и команды приедут оттуда. Все необходимые меры на сегодняшний день принимаются», — цитирует Попову «РИА Новости».

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Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга могут не взять на мундиаль в Россию из-за татуировки.