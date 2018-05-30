Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Австрией
Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против австрийцев, сообщает «Советский спорт».
Россия: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич (оба — ЦСКА), Владимир Гранат («Рубин), Марио Фернандес (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак») , Далер Кузяев («Зенит»),
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Александр Головин (ЦСКА), Александр Самедов («Спартак»), Федор Смолов («Краснодар»).
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее экс-тренер волгоградского «Ротора» рассказал, чего ожидает от сборной России в матче с Австрией.