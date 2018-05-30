Украинскому боксеру Ломаченко предстоит операция на плече

Чемпион Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 61,23 кг украинец Василий Ломаченко получил травму в поединке против Хорхе Линареса, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, в результате медицинского обследования у боксера был диагностирован разрыв суставной сумки, который потребует операции.

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Отмечается, что после хирургического вмешательства Ломаченко сможет вернуться к тренировкам только в октябре.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отказался от титула Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг.