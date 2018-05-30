Дисквалификация российских гандболисток за мельдоний сокращена

Европейская федерация гандбола (ИХФ) сократила срок отстранения игроков женской молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дудиной и Марии Дувакиной, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что дисквалификация сокращена с 17 до 12 месяцев.

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«Мы довольны тем, что наша апелляция в отношении игроков была удовлетворена. Мы сделали все, чтобы защитить права наших спортсменок. Спасибо клубам, что они поддерживали своих игроков на протяжении всего срока дисквалификации», — сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

В январе сообщалось о том, что российские гандболистки Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Спортсменки были лишены медалей и дисквалифицированы.

Ранее Европейская гандбольная федерация (ИХФ) лишила молодежную женскую сборную России (игроки до 19 лет) серебряных наград чемпионата Европы 2017 года.