Американские СМИ назвали игроков, способных «спасти» сборную России на ЧМ-2018

Американское издание ESPN назвало футболистов сборной России, которые смогут «спасти» национальную команду на чемпионате мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

По мнению журналистов, такими игроками могут стать Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук.

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Издание отметило игру Головина на Кубке конфедераций, а также в сезоне-2017/2018 в составе московского ЦСКА. Американцы считают, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен выстраивать игру сборной вокруг армейского полузащитника.

В игре Зобнина выделили высокий уровень игры как в обороне, так и в атаке, а также назвали одним из героев чемпионского сезона московского «Спартака».

ESPN охарактеризовал Кузяева как «секретное оружие сборной России» и отметил прогресс игрока после перехода в петербургский «Зенит».

Журналисты также оценили точность передач Миранчука и его вклад в победу московского «Локомотива» в прошедшем сезоне чемпионата России.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Монако» хочет приобрести Головина.