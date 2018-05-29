Американский боец Монсон стал гражданином России

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Джеффу Монсону, передает ТАСС.

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки», — говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

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В своей карьере ММА Монсон провел 87 поединков, из которых 60 завершились победой.

Ранее сообщалось, что 47-летний боец откроет школу боевых искусств в Красногорске.