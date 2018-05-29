Овечкин едва не лишился зуба из-за шайбы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время первого матча финального противостояния за Кубок Стэнли в игре против «Вегас Голден Найтс» получил болезненный удар шайбой в лицо. Об этом сообщает «Советский спорт».

Капитан «столичных» находился на скамейке запасных, когда шайба попала ему в район левой щеки.

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Повреждение оказалось несерьезным, и Овечкин смог продолжить игру, что не помогло его команде одержать победу.

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе одолели «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:4 и повел в финальной серии 1-0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал о звонке президент России Владимира Путина, который пожелал ему удачи в финале Кубка Стэнли.