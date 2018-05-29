«Голден Стэйт» в четвертый раз подряд вышел в финал НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в заключительном матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и вышел в финал, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 101:92 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, набравший 34 очка. Также дабл-даблы оформили Стивен Карри (27 очков и десять передач) и Дрэймонд Грин (десять очков и 13 подборов).

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У хозяев 32 очка на счету Джеймса Хардена, а форвард Пи-Джей Такер оформил дабл-дабл (14 очков и 12 подборов).

«Войны» вышли в финал НБА в четвертый раз кряду.

В заключительной серии плей-офф НБА «Голден Стэйт» сыграет с «Кливленд Кавальерс».

НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал. 7-й матч

«Хьюстон Рокетс» (США, Хьюстон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 92:101