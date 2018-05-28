В «Сокольниках» установят девятиметровую вувузелу

В московском парке «Сокольники» установят девятиметровую вувузелу в честь чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

«В парке появится девятиметровая электрическая вувузела с динамиком. Она будет гудеть в честь победителей и вести звуковые трансляции матчей российской сборной на время ЧМ-2018», — говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

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Пластиковую вувузелу, раскрашенную в цвета российского флага, установят 13 июня на Фонтанной площади парка, где она будет находиться до конца чемпионата. Внутри вувузелы установят динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь.

«В отличие от классической вувузелы тон электрического инструмента выше, а звучание мягче. Громкость вувузелы не превышает 120 децибел», — приводятся слова художественного руководителя «Сокольников» Андрея Копосова.

Ранее сообщалось, что британские гомосексуалисты боятся умереть на чемпионате мира в России.