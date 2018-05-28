Пиво не будет продаваться на матчах чемпионата России после ЧМ-2018

После проведения чемпионата мира по футболу — 2018 прекратится продажа пива во время матчей чемпионата России, сообщает ТАСС.

«К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет — очень жалко, что так.

Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею», — заявил президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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Функционер также выразил свое сожаление по поводу данного запрета.

«Вы знаете, что во всем мире пиво — атрибут боления, и я сам с удовольствием сел бы с болельщиками на обычную трибуну.

Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане — милое дело. Будет ли безалкогольное? Честно, не знаю — мне просто сказали предварительно, что пива не будет, будет запрет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что матчи РФПЛ сезона-2018/19 будут проводиться только на готовых стадионах.