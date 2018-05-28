Форвард «Вашингтона» Кузнецов грубо ответил на вопрос о праздновании гола

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на высказывания о своем провокационном способе праздновать голы, исполняя птичку. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я позволяю себе на льду провокационные вещи, вроде «птички»? А чем «птичка» не понравилась?!

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Пусть засунут свое мнение подальше, если им не нравится. Это эмоции, я эмоциональный человек, для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю», — заявил Кузнецов в эфире официального канала НХЛ в YouTube.

Ранее легендарный канадский специалист Майк Бэбкок отметил роль русских хоккеистов в успехах «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.