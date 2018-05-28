Нападающий «Реала» хочет перейти в «Баварию»

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассмотрит варианты ухода из команды ближайшим летом, сообщает «Советский спорт».

По информации The Telegraph, к валлийцу проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Отмечается, что нападающий склоняется к переходу в мюнхенский клуб, поскольку считает этот трансфер наиболее привлекательной возможностью для себя.

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Сообщается, что недовольство Бэйла вызвало решение наставника «сливочных» Зинедина Зидана оставить его на скамейке запасных в финальном матче Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне 28-летний форвард провел 39 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач.

Ранее гол Криштиану Роналду через себя признан самым красивым в Лиге чемпионов сезона-2017/18.