Главный тренер сборной Латвии по хоккею возглавил омский «Авангард»

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли возглавил клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил председатель совета директоров команды Александр Крылов.

«Боб Хартли будет тренером «Авангарда», — сообщил Крылов.

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57-летний канадский специалист работал в таких клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как «Колорадо Эвеланш», вместе с которым завоевал Кубок Стэнли, а также «Атланта Трэшерз» и «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что в шорт-лист были включены Петерис Скудра и Харийс Витолиньш, однако руководство российского клуба приняло решение назначить Хартли.