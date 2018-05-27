В адрес голкипера «Ливерпуля» и его семьи начали поступать угрозы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/843/11767843/RIAN_5513029.HR-pic905-895x505-56798.jpg">

Стало известно о том, что голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус начал получать угрозы в свой адрес после поражения в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Telegraph, полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с данной ситуацией.

Реклама

Отмечается, что семья вратаря и сам Кариус получают сотни угроз в социальных сетях.

«Я убью твою девку, убью твою девку», — написал один из пользователей.

Пресс-атташе полиции Мерсисайда отреагировали на данные сообщения.

«Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться», — говорится в заявлении.

Ранее Кариус рассказал о бессоннице из-за ошибок в финале Лиге чемпионов.