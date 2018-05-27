Футболист ЦСКА помог освободить 40 заключенных за долги в тюрьме Нигерии

Нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса выплатил финансовые задолженности 40 заключенных в нигерийской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Sporting life, Муса решил помочь заключенным в рамках акции «шоу любви» во время священного месяца Рамадан.

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25-летний форвард вместе с полузащитником сборной Нигерии Шеху Абдуллахи посетили тюрьму, где смогли пообщаться с осужденными, которые рассказали им причины своего нахождения под стражей.

Муса пожертвовал деньги малоимущим жителям страны, а также выплатил долги четырех несовершеннолетних, которые находились в тюрьме.

Ранее два игрока Российской футбольной премьер-лиги — Муса и полузащитник «Амкара» Брайан Идову вошли в окончательный список сборной Нигерии по футболу на чемпионат мира — 2018.