Адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) за умалчивание проблем с допингом в российском футболе. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования. Вместо этого они предпочитают умалчивать о мошенничестве России с допингом. И ФИФА среди них», — заявил Уолден.

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Адвокат отметил, что с данным вопросом должен разобраться Конгресс США после принятия соответствующего закона.

«Данная ситуация никогда не улучшится, и чистые спортсмены так и не смогут быть под защитой, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за мошенничества с допингом на международных соревнованиях. Я намерен продолжать убеждать Конгресс в необходимости данного закона», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу отправится проходить допинг-тест в полном составе.