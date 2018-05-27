Макарова успешно стартовала на «Ролан Гаррос»
Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает «Советский спорт».
Во встрече первого раунда спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте один час 14 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из десяти.
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В следующем круге Макарова встретится с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Куруми Нара (Япония).
Теннис. Ролан Гаррос — 2018. 1-й круг
Екатерина Макарова (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:4, 6:1