Букмекеры резко повысили коэффициент на финал Лиги чемпионов

В субботу в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Букмекер bwin предложил повышенные коэффициенты на матч.

Победа «Реала» оценивается аналитиками по коэффициенту 2.15, на победу «Ливерпуля» можно сделать ставку с коэффициентом 3.20, ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.75.

«Реал» подходит к старту главного матча в сезоне в статусе фаворита – команды, выигравшей два титула подряд, поэтому болельщики английской команды вправе ожидать от своего клуба аккуратной игры с первых минут и борьбы по ходу всего матча.