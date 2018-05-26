Путин назвал главного фаворита чемпионата мира — 2018

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что сборная Испании является фаворитом чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Кроме того, на встрече с представителями международных СМИ Путин подчеркнул, что Россия преследует цель модернизации инфраструктуры страны, и проведение мирового первенства по футболу способно этому помочь.

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«Мы хотим, чтобы этот кубок мира был праздником для мира, и я думаю, что мы этого добьемся», — цитирует Путина испанское агентство EFE.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.