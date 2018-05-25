Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с победы над Канадой

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады со счетом 3:0 в первом матче первого тура Лиги наций в польском Кракове. Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком в составе сборной России признан Егор Клюка, на счету которого 16 очков.

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15 баллов набрал Дмитрий Мусэрский.

Следующий матч сборной России против команды Польши состоится 26 мая.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Первый уик-энд. Катовице, Польша

Россия — Канада — 3:0 (26:24, 25:14, 25:19)