Адвокат арестованного в Мюнхене фаната «Спартака» рассказал о жестокости к русским

Адвокат арестованного фаната «Спартака» Павла Косова Ален Дюфло рассказал о том, что считает данное дело политическим. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Это эпизод из серии про Солсбери и Скрипаля, только речь не о шпионах, а о фанатах. Нет ни доказательств, ни данных о состоянии пострадавшего. Есть лишь установка — найти и жестко наказать любого русского.

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Если ваши чиновники не включатся, то двое парней станут жертвами самого странного обвинения в моей практике. Признаться, я удивлен, так как слышал, что в России своих людей не бросают, хотя на деле вижу обратное. Что происходит?

Дело Косова квалифицируется как криминал, и он действительно может получить 15 лет. Дело в том, что, во-первых, следствие трактует это событие как вооруженное нападение — не важно, с пистолетами, прутьями или стульями. Во-вторых, отмечается, что англичанин находился в коме на грани смерти и остался парализованным», — заявил Дюфло.

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