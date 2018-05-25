СМИ: тренер по биатлону ставил детям неизвестные капельницы

Тренер по биатлону Александр Саратовский, работающий в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, обвиняется в том, что он ставил детям капельницы неизвестного происхождения, сообщает «Чемпионат.com».

На Саратовского подано несколько заявлений со стороны родителей пострадавших несовершеннолетних спортсменов.

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На данный момент специалист уволен из организации. Его дело будет передано в следственные органы, которые начнут расследование в отношении Саратовского. В частности, ему грозит уголовное наказание по обвинению в нарушении антидопинговых правил и использовании запрещенных в спорте методов.

Ранее 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала о домогательствах со стороны бывшего старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.