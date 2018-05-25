Стали известны подробности нападения на фанатов «Ливерпуля» в Киеве

Болельщик «Ливерпуля» поделился подробностями инцидента в одном из ресторанов в Киеве, в ходе которого англичане подверглись нападению со стороны хулиганов.

«Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно», — цитирует пострадавшего ТАСС со ссылкой на Mirror.

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Ранее сообщалось, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».