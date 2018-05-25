Имена тренеров сборной России по биатлону будут объявлены 26 мая

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что имена тренеров сборной России будут объявлены 26 мая, сообщает ТАСС.

«Имена тренеров официально будут объявлены в субботу. Списки еще обсуждаются, есть варианты, на заседании правления СБР прозвучало несколько фамилий», — сказал Бойцов в эфире телеканала «Россия 1».

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«Предполагается, что новый тренерский штаб получит карт-бланш на четыре года и сумеет спокойно проработать весь олимпийский цикл», — добавил представитель СБР.

26 мая в Старой Купавне состоится фестиваль по летнему биатлону.

Ранее сообщалось, что руководство СБР назначило Анатолия Хованцева главным тренером мужской сборной России.