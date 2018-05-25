«Хьюстон» одержал третью победу над «Голден Стэйт» в плей-офф НБА
«Хьюстоно Рокетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 98:94 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Эрик Гордон, набравший 24 очка. Дабл-дабл оформил его одноклубник Клинт Капела (12 очков и 14 подборов).
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У гостей 29 очков на счету Кевина Дюранта.
«Хьюстон» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Следующая встреча пройдет 27 мая.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал. 5-й матч
«Хьюстоно Рокетс» (США, Хьюстон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 98:94