Аргентинский теннисист признан виновным в проведении договорных матчей

Аргентинский теннисист Николас Кикер признан виновным в проведении договорных матчей, сообщает ТАСС.

Как передает Reuters, в результате расследования Tennis Integrity Unit (TIU) было выявлено, что спортсмен пытался повлиять на исход встреч на турнирах серии ATP Challenger в Италии и Колумбии, которые проходили в 2015 году. Отмечается, что 25-летнему теннисисту также вменяется отказ от сотрудничества со следствием.

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Сейчас аргентинец отстранен от участия в профессиональных турнирах. Решение о наказании будет принято позже.

Кикер занимает 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что 35 украинских футбольных клубов подозреваются в организации договорных матчей.