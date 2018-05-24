Немецкое издание изобразило футболистов сборной в виде символов коммунизма

Журналисты немецкого издания «11 Freunde» выпустили специальный номер журнала, приуроченный к чемпионату мира по футболу в России, на обложке которого игроки и тренер сборной Германии представлены в виде символов коммунизма. Об этом сообщает «Советский спорт».

Наставник немецкой национальной команды Йоахим Лев предстал в образе Владимира Ленина.

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Защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса художники представили в образе Фридриха Энгельса, а полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила — в образе Карла Маркса.

Ранее сообщалось, что правительство Подмосковья потратило более 1,5 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018.