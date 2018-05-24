Бывший игрок НБА пытался переехать человека на машине, а после избил его

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глен Дэвис был арестован по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает «Советский спорт».

По информации, TMZ Sports, в апреле баскетболист поссорился с мужчиной и попытался переехать его на машине. После того, как Дэвису не удалось это сделать, он вышел из автомобиля и избил жертву.

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Мужчина был госпитализирован с множественными травмами лица и переломами ребер. 18 мая чемпион НБА сезона-2007/08 был арестован. Сейчас его выпустили под залог в $50 тыс.

В феврале Дэвис был арестован по делу о хранении и распространении наркотиков.

Ранее «Хьюстон Рокетс» обыграли «Голден Стэйт» и сравняли счет в серии плей-офф.