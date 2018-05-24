Российской премьер-лиги не будет в FIFA 19

В популярной серии компьютерных игра FIFA, посвященной футболу, исчезнет Российская премьер-лига (РФПЛ), начиная с FIFA 19, передает Eurosport.ru.

«Соглашение с Konami будет носить эксклюзивный характер, и российская Премьер-Лига будет доступна только в игре PES 2019. Насчет наличия российских клубов в других футбольных симуляторах можно сказать одно — допускается ряд исключений, которые позволяют клубам индивидуально участвовать в лицензионных соглашениях в рамках еврокубков», — сообщает пресс-служба РФПЛ.

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Впервые РФПЛ появилась в FIFA 10.

Ранее сообщалось, что игроки FIFA 18 обогащаются на смерти футболиста Давиде Астори.