Бывший полузащитник ЦСКА стал обладателем Кубка Сербии
Белградский футбольный клуб «Партизан» стал обладателем Кубка Сербии, сообщает «Советский спорт».
Черно-белым в финале противостояла «Младость» из Лучани, матч завершился со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Марко Янкович и Саша Зделар. В составе «Младости» единственный гол оформил Янко Тумбашевич.
Таким образом, бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич стал двукратным обладателем Кубка Сербии. Ранее он выигрывал трофей в составе «Партизана» десять лет назад.
В общей сложности «Партизан» в шестой раз в своей истории становится обладателем Кубка страны.
Кубок Сербии. Финал
«Младость» (Лучани) — «Партизан» (Белград) — 1:2
Голы: 1:0 — Тумбашевич, 21
1:1 — Янкович, 31
1:2 — Зделар, 62
Ранее Тошич приехал в гости к ЦСКА в Белграде и получил сувенир.