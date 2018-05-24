Бывший полузащитник ЦСКА стал обладателем Кубка Сербии

Белградский футбольный клуб «Партизан» стал обладателем Кубка Сербии, сообщает «Советский спорт».

Черно-белым в финале противостояла «Младость» из Лучани, матч завершился со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Марко Янкович и Саша Зделар. В составе «Младости» единственный гол оформил Янко Тумбашевич.

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Таким образом, бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич стал двукратным обладателем Кубка Сербии. Ранее он выигрывал трофей в составе «Партизана» десять лет назад.

В общей сложности «Партизан» в шестой раз в своей истории становится обладателем Кубка страны.

Кубок Сербии. Финал

«Младость» (Лучани) — «Партизан» (Белград) — 1:2

Голы: 1:0 — Тумбашевич, 21

1:1 — Янкович, 31

1:2 — Зделар, 62

Ранее Тошич приехал в гости к ЦСКА в Белграде и получил сувенир.