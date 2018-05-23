Кандидат в президенты ОКР рассказал о «триллере» для России перед ОИ-2020

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов заявил, что инцидент с украденной из Московской антидопинговой лаборатории базы данных может стать причиной очередной серии допинговых скандалов с участием российских спортсменов перед Олимпиадой-2020 в Токио. Слова специалиста передает ТАСС.

«Была украдена практически вся наша база данных, чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль.

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До 2020 года осталось 26 месяцев, а сколько осталось времени на решение этих вопросов? Максимум 12», — сказал Попов во время собрания Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС).

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала российских спортсменов Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.