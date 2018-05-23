Фетисов планирует сыграть с Путиным и Ди Каприо в хоккей на Северном полюсе

Посол доброй воли Организации объединенных наций (ООН) по Арктике и Антарктике, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин согласится сыграть в хоккейный матч на Северном полюсе. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитываем на то, что президент России примет участие в матче на Северном полюсе», — заявил Фетисов.

Ранее Фетисов рассказал, что может сыграть в хоккей с Джимом Керри и Леонардо Ди Каприо в товарищеском матче на Северном полюсе.