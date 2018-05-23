Кравцов будет переизбираться на пост главы Союза конькобежцев России

Действующий президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов принял решение участвовать в грядущих выборах главы организации, сообщает ТАСС.

«Я провел консультации с Министерством спорта и Олимпийским комитетом России, после чего принял решение не снимать свою кандидатуру и принять участие в выборах», — объявил Кравцов.

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Функционер возглавляет Союз конькобежцев России с декабря 2009 года.

Ближайшие выборы состоятся на отчетно-выборном конгрессе организации 25 мая.

Ранее сообщалось, что уволенный в прямом эфире тренер по биатлону вновь встал у руля национальной команды.