В МВД прокомментировали заявления английских фанатов о «третьей мировой»

В Министерстве внутренних дел России (МВД) прокомментировал заявления английских фанатов по поводу «третьей мировой» во время проведения чемпионата мира в России, передает «РИА Новости».

«Россия не допустит массовых драк во время чемпионата мира по футболу, нарушителей будут задерживать и депортировать», — заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

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Также Зубов заверил, не будет массовых драк, как это было во время проведения чемпионата Европы — 2016 во Франции.

«Английские болельщики нам сейчас заявили, что устроят нам «третью мировую» во время чемпионата мира. Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится», — добавил он.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал призывы британского фаната к бойне на ЧМ-2018.