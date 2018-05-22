ВФЛА дисквалифицировала четырех российских легкоатлетов за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала российских спортсменов Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок дисквалификации Гапона и Черняева составил четыре года за уклонение от прохождения допинг-тестирования.

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Метатель копья Толоконников отстранен на два года, а бегун Николаев дисквалифицирован на четыре года. У спортсменов в допинг-пробах обнаружено запрещенное вещество.

Ранее сообщалось, что допинг-офицеры приехали на базу сборной России по футболу в Новогорске.