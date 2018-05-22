СМИ: Уилл Смит и Ники Джем запишут официальную песню ЧМ-2018

Американский актер и музыкант Уилл Смит и певец Ники Джем запишут официальную песню чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

«Ники Джем и Уилл Смит записывают официальную песню к чемпионату мира по футболу, они делают это вместе. Они делают такой большой хит, это просто безумие», — заявил продюсер Диджей Нельсон.

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Отмечается, что исполнителем песни вместе со Смитом станет албанская певица Эра Истрефи.

Ранее Ольга Бузова представила клип на песню «Чемпион», приуроченный к чемпионату мира по футболу в России.