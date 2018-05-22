Опубликовано шокирующее видео об условиях для полицейских в Волгограде перед ЧМ-2018

Стало известно о плохих условиях для полицейских в Волгограде, которые приехали в качестве усиления перед чемпионатом мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

На странице канала «Полицейский омбудсмен» во Вконтакте опубликована видеозапись, на которой сотрудникам МВД выдают сухие пайки. При этом полицейским приходится обедать стоя прямо на улице, используя в качестве стола бетонный блок.

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«Хочу рассказать, как наше руководство заботится о своем личном составе, обеспечивающим охрану общественного порядка в период проведения чемпионата мира — 2018 в городе-герое Волгограде!

Живем в заброшенном детском лагере, где три дня не было воды в туалете, где до сих пор стоят пирамиды! В корпусе на 40 человек восемь розеток в коридоре! Откуда не выпускают, несмотря на то что мы местные жители!», — комментирует голос за кадром.

Как сообщают некоторые источники, автор видео был уволен.

Ранее сообщалось, что британские фанаты намерены дать отпор российским хулиганам во время чемпионата мира по футболу в России.