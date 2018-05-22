Палестинский футболист призвал сборную Аргентины бойкотировать матч с Израилем

Палестинский футболист Мухаммед Халил обратился к сборной Аргентины с просьбой бойкотировать контрольный матч с командой Израиля. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я призываю аргентинскую команду проявить солидарность с нами и бойкотировать запланированную игру с Израилем, который оккупирует нашу землю», — приводит слова Халила The National.

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Во время протестов в Секторе Газа было убито 102 палестинца и ранено около сотни протестующих, в том числе и Халил. Отмечается, что из-за ранения футболист вынужден был завершить карьеру.

«Нет ничего дружелюбного в том, что Израиль убивает мирных демонстрантов в Газе», — добавил он.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил список игроков, которые будут защищать цвета национальной команды на чемпионате мира в России.