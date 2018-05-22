Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Тампой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестов матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Ти Джей Оши, также отличился Деванте Смит-Пелли. Результативную передачу на свой счет записал Евгений Кузнецов.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Заключительная встреча пройдет в Тампе 24 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 6-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Оши (Бекстрем, Кузнецов) — 35:12 (5x4),

2:0 — Смит-Пелли (Стивенсон, Бигл) — 50:02 (5x5),

3:0 — Оши (Бекстрем) — 59:10 (en)