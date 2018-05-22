Американка подала в суд на Федерацию плавания США из-за домогательств тренера

Американская спортсменка Ариана Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США за сокрытие факта сексуальных домогательств со стороны ее бывшего тренера Шона Хатчисона, сообщает «Советский спорт».

Как передает Associated Press, американка заявила, что тренер домогался ее, когда Кукорс было 13, 16 и 17 лет. Она отметила, что представители федерации знали о происходящем и прикрывали Хатчисона.

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Также пловчиха подала в суд на тренера Марка Шуберта, который не сообщил об «обоснованных подозрениях в жестоком обращении с детьми».

Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации гимнастики США Ронда Фейн покинула свой пост из-за скандала с бывшим врачом национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который был обвинен в сексуальных домогательствах.