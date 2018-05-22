Смолов рассказал об отрицательном влиянии Лопыревой на его карьеру

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов заявил, что роман с Викторией Лопыревой добавил ему медийного статуса, однако мешал его футбольной карьере, сообщает Sport24.

«На тот момент я в футболе ничего не выиграл и толком не играл. Но за счет того, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место быть. Это глупо отрицать. Другое дело, нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал», — рассказал Смолов в интервью на канале «Foot'Больные люди».

Ранее Смолов признался, что не смог сдержать слез после игры со сборной Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года, который проходил в России.