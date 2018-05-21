Семин считает, что сборная России провалится на домашнем чемпионате мира

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин полагает, что сборная России неудачно выступит на чемпионате мира, передает «Советский спорт».

«Буду счастлив, если наша сборная выйдет из группы. Но думаю, что команды не будет в 1/8 финала, так как она откровенно слаба. У сборной России возрастная линия обороны. Есть большие проблемы в атаке», — заявил Семин перуанскому изданию Libero.

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Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Национальная команда в групповом этапе встретится с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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