Военные расчистят небо над стадионами чемпионата мира — 2018
Министерство обороны России возглавит борьбу в небе за безопасность стадионов чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Данные меры примут для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Планируется, что все арены предстоящего мундиаля будут оснащены рядом программ, настроенным на перехват информации и радиоэлектронное подавление станций сотовой связи. В частности, будет введена экспериментальная разработка «Силок».
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Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин хочет оставить Аркадия Дворковича на посту председателя оргкомитета «Россия-2018».