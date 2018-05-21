Шарапова заняла 23-е место в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 23-е место в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
На турнире в Риме Шарапова дошла до полуфинала, где проиграла румынке Симоне Халеп, возглавляющей список.
Россиянка поднялась на 27 позиций. Ранее сообщалось, что Шарапова заняла 29-е место в обновленном рейтинге WTA.
Лучшей среди российских теннисисток остается Дарья Касаткина, сохранившая за собой восьмое место.
Чемпионская гонка WTA:
1 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3285 очков,
2 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 3130,
3 (2). Петра Квитова (Чехия) — 2902...
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 1645...
23 (50). Мария Шарапова (Россия) — 817...
47 (54). Анна Блинкова (Россия) — 499...
70 (75). Елена Веснина (Россия) — 427...
92 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 316...
96 (94). Ирина Хромачева (Россия) — 272...
100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 259.