СМИ: «Зенит» готов платить новому тренеру €7 млн в год

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри Reuters

Руководство петербургского «Зенита» намерено назначить на пост главного тренера команды наставника итальянского «Наполи» Маурицио Сарри, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, сине-бело-голубы готовы платить 59-летнему специалисту более €7 млн в год.

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Отмечается, что предыдущий главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, покинувший клуб по окончании прошедшего сезона, получал более €4 млн в год.

По итогам сезона петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и пробился в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Сарри откажется возглавить «Зенит», даже если ему поступит предложение по зарплате в размере €9 млн в год.