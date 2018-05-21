СМИ: «Зенит» готов платить новому тренеру €7 млн в год

Руководство петербургского «Зенита» намерено назначить на пост главного тренера команды наставника итальянского «Наполи» Маурицио Сарри, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, сине-бело-голубы готовы платить 59-летнему специалисту более €7 млн в год.

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Отмечается, что предыдущий главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, покинувший клуб по окончании прошедшего сезона, получал более €4 млн в год.

По итогам сезона петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и пробился в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Сарри откажется возглавить «Зенит», даже если ему поступит предложение по зарплате в размере €9 млн в год.