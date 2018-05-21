«Вегас» в свой дебютный сезон вышел в финал Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Джош Моррисси и Райан Ривз.

У хозяев единственным голом отметился Алекс Так.

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Счет в серии стал 4-1 в пользу гостей.

Таким образом, «Вегас» в свою дебютный сезон вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником команды из Парадайса станет победитель противостояния между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ. Плей-офф. Финал. Запад. 5-й матч

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 — Так (Карпентер) — 05:11,

1:1 — Моррисси (Литтл) — 17:14,

1:2 — Ривз (Сбиса, Носек) — 33:21