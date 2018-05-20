Форвард ЦСКА Воронцевич посоветовал фанатам армейцев брать пример с турок и литовцев

Тяжелый форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич посоветовал фанатам армейского клуба брать пример с турецких и литовских болельщиков, передает ТАСС.

«Хотелось бы пожелать нашим болельщикам, чтобы в кои-то веки ребята не уезжали после поражений, а продолжали болеть и поддерживать свою команду. Сегодня было заметно меньше болельщиков, чем в игре с «Реалом». И тем болельщикам, которые осуждают команду за, было бы неплохо посмотреть, как болеют турки или литовцы», — заявил Воронцевич.

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Также баскетболист оценил игру разыгрывающего ЦСКА Михаила Кулагина, который стал самым результативным игроком в составе красно-синих в матче за третье место против «Жальгириса».

«Все хвалят Луку Дончича, но если бы Кулагин получал столько же игрового времени, то играл бы не хуже», — добавил форвард сборной России.

Ранее президент ЦСКА оценил выступление команды в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги.