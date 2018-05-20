Вратарь «Тампы» Василевский вошел в тройку звезд игрового дня в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой пятого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), сообщает «Советский спорт».

В матче, прошедшем в Тампе, российский вратарь отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

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Вторым стал форвард «Лайтнинг» Седрик Паккет, забросивший шайбу на 20-й секунде встречи.

Первой звездой признан нападающий «молний» Райан Кэллахан, на счету которого 2 (1+1) очка.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 21 очко в 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги и повторил личный рекорд по этому показателю.