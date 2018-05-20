Передача Кучерова помогла «Тампе» выйти вперед в серии против «Вашингтона»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт, Ондржей Палат и Райан Кэллахан. У гостей шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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Голевую передачу на свой счет записал форвард «молний» Никита Кучеров.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тампа» вышла вперед в серии до четырех побед — 3-2. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 22 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал. 5-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

1:0 — Пакетт (Кэллахан) — 00:19;

2:0 — Палат (Кучеров) — 09:04;

3:0 — Кэллахан (Строльман, Куниц) — 20:33;

3:1 — Кузнецов (Нисканен, Оши) — 24:21;

3:2 — Овечкин (Карлсон, Эллер) — 58:24 (6x5)